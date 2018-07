Sokratis wechselt von Dortmund zum FC Arsenal

Abwehrrecke Sokratis wechselt vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Arsenal nach London. Dies gaben beide Clubs am Montag bekannt. Der 30 Jahre alte griechische Nationalspieler sei auf eigenen Wunsch in die Premier League gewechselt, heißt es in einer Mitteilung des BVB. Über die Modalitäten des Transfers hätten beide Clubs Stillschweigen vereinbart. Auch die Ablösesumme wurde nicht genannt. In Medienberichten wurde sie auf etwa 17 Millionen Euro beziffert.

Sokratis ist nach Torwart Roman Weidenfeller (Karriereende) und Gonzalo Castro (zum VfB Stuttgart) der dritte Profi, der den BVB verlässt. Der Grieche war im Sommer 2013 vom SV Werder Bremen nach Dortmund gekommen. Der Innenverteidiger lief in 198 Pflichtspielen für Borussia Dortmund auf, erzielte zehn Tore und gewann mit der Mannschaft vor einem Jahr den DFB-Pokal.

BVB-Trio wieder vereint

Beim FC Arsenal gibt es für ihn ein Wiedersehen mit den früheren BVB-Teamkameraden Henrich Mchitarjan und Pierre-Emerick Aubameyang. Im Team des neuen Trainers Unai Emery steht eine Reihe weiterer ehemaliger Bundesliga-Profis wie Mesut Özil, Bernd Leno oder Granit Xhaka. Sokratis wird Teil eines fundamentalen Umbruchs bei den Nordlondonern sein, für die nach 22 Jahren Arsène Wenger eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Emery hatte zuletzt Paris Saint-Germain zur Meisterschaft geführt, war aber im Champions-League-Viertelfinale gescheitert.

Ebenfalls nach England gehen wird Dortmunds Talent Felix Passlack. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler soll in der kommenden Saison beim zweitklassigen Norwich City Spielpraxis sammeln. Dort ist der ehemalige Dortmunder U23-Coach Daniel Farke der Teammanager.

(L'essentiel/dpa)