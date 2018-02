Bremen und Stuttgart feiern wichtige Heimsiege

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der VfB Stuttgart hat im Kampf um den Klassenerhalt gegen Borussia Mönchengladbach einen wichtigen Sieg geschafft. Die Schwaben bezwangen zu Hause am Sonntagnachmittag das Fußball-Team von Trainer Dieter Hecking mit 1:0 (1:0). Der VfB vergrößerte dadurch seinen Abstand auf den Relegationsrang 16 auf vier Punkte.

Tabelle:



1. Bayern München 22 53:17 56

2. RB Leipzig 22 35:29 38

3. Borussia Dortmund 22 47:29 37

4. Eintracht Frankfurt 22 30:25 36

5. Bayer Leverkusen 22 41:29 35

6. FC Schalke 04 22 34:29 34

7. FC Augsburg 22 32:28 31

8. 1899 Hoffenheim 22 36:35 31

9. Hannover 96 22 31:32 31

10. Bor. M'gladbach 22 30:34 31

11. Hertha BSC 22 30:28 30

12. SC Freiburg 22 23:37 25

13. VfL Wolfsburg 22 25:28 24

14. VfB Stuttgart 22 18:27 24

15. Werder Bremen 22 21:27 23

16. FSV Mainz 05 22 26:41 20

17. Hamburger SV 22 17:32 17

18. 1. FC Köln 22 19:41 13

Für Stuttgarts neuen Trainer Tayfun Korkut war es der erste Sieg im zweiten Bundesligaspiel mit dem VfB. Gladbach verlor durch die dritte Niederlage in Serie den Anschluss an die Europapokal-Ränge und ist nun Tabellen-Zehnter. Im Stuttgarter Stadion erzielte Daniel Ginczek vor 53.296 Zuschauern bereits in der Anfangsphase den Siegtreffer für die Gastgeber (5. Minute).

Bremen schlägt Wolfsburg

Werder Bremen hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt setzte sich zum Abschluss des 22. Spieltags 3:1 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg durch. Ludwig Augustinsson in der 4. Minute und Florian Kainz (40./72.) erzielten am Sonntagabend vor heimischer Kulisse die Bremer Tore.

Paul Verhaegh traf per Nachschuss für Wolfsburg (49.), nachdem er mit einem Elfmeter an Werder-Torwart Jiri Pavlenka gescheitert war. Bremen liegt nun drei Punkte vor dem Relegationsplatz auf Rang 15 und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf die Wolfsburger auf dem dreizehnten Platz.

Fußball-Bundesliga, 22 Spieltag:

RB Leipzig – FC Augsburg 2:0 (1:0)

Borussia Dortmund – Hamburger SV 2:0 (0:0)

1899 Hoffenheim – FSV Mainz 05 4:2 (1:1)

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 4:2 (1:0)

Bayer Leverkusen – Hertha BSC 0:2 (0:1)

Hannover 96 – SC Freiburg 2:1 (1:0)

Bayern München – FC Schalke 04 2:1 (2:1)

VfB Stuttgart – Bor. Mönchengladbach 1:0 (1:0)

Werder Bremen – VfL Wolfsburg 3:1 (2:0)



(L'essentiel/dpa)