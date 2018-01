Gisdol muss beim HSV gehen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Hamburger SV hat sich einen Tag nach der 0:2-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln von Trainer Markus Gisdol getrennt.

Der Nachfolger des 48-Jährigen soll bereits feststehen. Laut Bild handelt es sich um Bernd Hollerbach, der als Spieler zwischen 1996 und 2004 197 Partien für den HSV bestritt. Zuletzt war Hollerbach in Würzburg tätig. Mit den Kickers stieg er aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf, konnte den folgenden Abstieg in die 3. Liga aber nicht verhindern.

Bundesliga, 19. Spieltag:

Hertha BSC - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

1899 Hoffenheim - Leverkusen 1:4(0:1)

SC Freiburg - RB Leipzig 2:1 (0:0)

Mönchengladbach - Augsburg 2:0 (1:0)

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 3:2 (1:1)

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2)

Hamburger SV - 1. FC Köln 0:2 (0:1)

Sonntag:

Bayern München- Werder Bremen

FC Schalke 04 - Hannover 96

