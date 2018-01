Wagner will beim FC Bayern auf WM-​​Zug aufspringen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner möchte den Wechsel zum FC Bayern München auch als Sprungbrett für die erste WM-Teilnahme nutzen.

«Mein Wunschgedanke wäre, dass ich auf meine Einsatzminuten komme und auf den WM-Zug springe», sagte der 30 Jahre alte Angreifer am Mittwoch im Trainingslager des Bundesliga-Herbstmeisters in Katar. Die ersten zwei Tage bei seinem Lieblingsclub, für den er schon als Jugendlicher und Jung-Profi aktiv war, bezeichnete Wagner als «sehr positiv».

Die Qualität beim FC Bayern sei im Training deutlich höher als in Hoffenheim. «Ich weiß, was auf mich zukommt», sagte Wagner zum Konkurrenzkampf mit Torjäger Robert Lewandowski. Er habe sich darauf eingestellt, in München öfter auf der Ersatzbank sitzen zu müssen.

(L'essentiel/dpa)