Müller und Lewandowski treffen doppelt

Die Favoriten gerieten nach 25 Minuten durch ein Tor von Jérôme Gondorf in Rückstand. Kurz vor der Pause glich der unter Jupp Heynckes aufblühende Thomas Müller mit einem spektakulären Treffer aus. Müller, von zwei Gegenspielern bedrängt, stoppte eine hohe Flanke mit der Brust und traf mit einem Scherenschlag.

In der zweiten Halbzeit war auch der Spielverlauf spektakulär. Um den sechsten Sieg in Folge – die letzte Niederlage war das 1:2 in Mönchengladbach im November – sicherzustellen, benötigten die Bayern die Meisterschaftstore Nummern 16 und 17 von Robert Lewandowski.

Dazwischen hatten die Norddeutschen mit einem Eigentor von Innenverteidiger Niklas Süle zum 2:2 ausgeglichen. Lewandowski war beide Male mit Kopfbällen erfolgreich. Das 4:2 des Doppeltorschützen Müller machte nach 84 Minuten alles klar.

Bundesliga, 19. Spieltag:

Hertha BSC - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

1899 Hoffenheim - Leverkusen 1:4(0:1)

SC Freiburg - RB Leipzig 2:1 (0:0)

Mönchengladbach - Augsburg 2:0 (1:0)

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 3:2 (1:1)

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2)

Hamburger SV - 1. FC Köln 0:2 (0:1)

Bayern München - Werder Bremen 4:2 (1:1)

FC Schalke 04 - Hannover 96 1:1 (1:0)

Tabelle:

1. Bayern München 19/47 Pkt. (44:14)

2. Bayer Leverkusen 19/31 (39:27)

3. Schalke 04 19/31 (30:25)

4. RB Leipzig 19/31 (31:28)

5. Borussia Mönchengladbach 19/31 (30:30)

6. Borussia Dortmund 19/30 (40:25)

7. Eintracht Frankfurt 19/30 (24:20)

8. Hoffenheim 19/27 (29:27)

9. Augsburg 19/27 (28:25)

10. Hannover 96 19/27 (28:29)

11. Hertha Berlin 19/25 (27:27)

12. SC Freiburg 19/23 (20:33)

13. Wolfsburg 19/20 (22:24)

14. VfB Stuttgart 19/20 (16:24)

15. Mainz 05 19/20 (24:33)

16. Werder Bremen 19/16 (16:25)

17. Hamburger SV 19/15 (15:28)

18. 1. FC Köln 19/12 (14:33)

(L'essentiel/sda)