Gipfeltreffen im Halbfinale – Bayern trifft auf Real

Die Halbfinalbegegnungen der Fußball-Champions-League stehen fest. Die Partien wurden am Freitag ausgelost. Der FC Liverpool genießt zunächst Heimreicht und bekommt es Ende April mit dem AS Rom zu tun. Im zweiten Spiel treffen die Münchner Bayern – zunächst zu Hause – auf Titelverteidiger Real Madrid.

Die Hinspiele finden am 24. und 25. April statt, die Rückspiele gehen am 1. und 2. Mai über die Bühne. Das Finale in Kiew steigt am 26. Mai.

️ @esmuellert_ "The results in the quarter-finals were crazy! There are no favourites in the last four of the Champions League."#UCLdraw pic.twitter.com/E5RFK17VfU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13. April 2018



Semi-finals: 24/25 April & 1/2 May

Final: Saturday 26 May, NSC Olimpiyskyi stadium, Kyiv ????????



Which two of these four forwards will we see in Kyiv? #UCLdraw pic.twitter.com/3xUUHHtVc3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13. April 2018

Halbfinale, Champions League:

Bayern München – Real Madrid

FC Liverpool – AS Rom

(L'essentiel)