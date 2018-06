F91 bekommt es mit Videoton FC zu tun

Während die Fußball-Weltmeisterschaft gerade in vollem Gange ist, werfen die Club-Wettbewerbe schon ihre Schatten voraus. Am Dienstag wurde in der Uefa-Zentrale im schweizerischen Nyon die erste Runde der Champions-League-Qualifikation ausgelost. Mit im Lostopf war der luxemburgische Meister F91 Düdelingen.

Der Champion aus dem Großherzogtum trifft auf Videoton FC aus Ungarn. Die beiden Spiele werden am 10./11. und 17./18. Juli ausgetragen. Die erste Partie findet in Luxemburg statt.

Videoton ist ein Verein aus Székesfehérvár. Der Club feierte im vergangenen Jahr seine dritte Meisterschaft in der ungarischen Liga. Der größte Erfolg des Vereins liegt schon über 30 Jahre zurück. In der Saison 1984/85 zog die Mannschaft völlig überraschend ins Finale des Uefa-Pokals ein. Im Endspiel trafen sie auf Real Madrid. Nach der 0:3-Hinspielniederlage sorgten sie im Rückspiel mit einem 1:0-Erfolg in Madrid ein weiteres Mal für Aufsehen. Am Sieg für Real änderte dies aber nichts mehr.

(hej/L'essentiel)