Gegen diese Teams müssen die Luxemburger ran

Bereits in drei Wochen startet die erste Runde der Europa-League-Qualifikation. Am Mittwoch wurden in der Uefa-Zentrale im schweizerischen Nyon die Partien ausgelost. Mit in den Töpfen waren auch drei Luxemburger Teams.

Fola Esch trifft auf Europa FC (Gibraltar) oder Prishtina (Kosovo). Progrès Niederkorn bekommt es mit Gabala FC (Aserbaidschan) zu tun. Racing Union misst sich mit Viitorul aus Rumänien. Alle drei Mannschaften aus dem Großherzogtum haben zuerst Heimrecht.

Die Spiele werden am 12. und 19. Juli ausgetragen.

(hej/L'essentiel)