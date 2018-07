Progès startet mit einem Sieg in die Qualifikation

Progrès Niederkorn startet mit einem Sieg in die Qualifikation für die Europa League. Der Club gewann das Hinspiel am Donnerstag in Qabala in Aserbaidschan mit 0:2. Damit hat Progrès eine gute Ausgangsbasis geschaffen für das Rückspiel, das am kommenden Donnerstag in Luxemburg ausgetragen wird.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit eröffnete Niederkorn die zweite Hälfte offensiver und kam durch Mayron De Almeida in der 51. Minute zum Torerfolg. Danach legte Olivier Thill per Foulelfmeter zum 2:0 Endstand in der 61. Minute nach. Der Zweitplatzierte in der Aserbaidschanischen Liga hatte keine Chance mehr, ins Spiel zurückzufinden.

Offenbar liegt Progrès Niederkkorn die Europa League. In der Qualifikation im Vorjahr setzen sich die Luxemburger gegen die Glasgow Rangers durch.

(jg/L'essentiel)