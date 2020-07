Ex-​​Formel-​​1-​​Pilot schrottet Luxus-​​Auto in Monaco

Ouch!



A rare and expensive McLaren Senna LM has had an oops in Monaco ????????



Apparently owned by Adrian Sutil ????‍♂️ pic.twitter.com/Z8KWUbV6c0 — Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) July 26, 2020

Von 2007 bis 2014 gab der Deutsche in der Motorsport-Königsklasse Gas, saß in den Cockpits von Spyker, Force India und Sauber. Er holte in 128 Rennen 124 Punkte. Doch nun unterlief ihm in Monaco eine Panne, die besonders schmerzt. Denn Sutil schrottete einen McLaren Senna LM an einem Laternenmast. Bilder zeigen den zerstörten Boliden, im Hintergrund den offenbar unverletzten Fahrer. Der McLaren Senna LM ist streng limitiert und offiziell noch nicht einmal erhältlich. Wer des Autos, von dem es weltweit nur 20 Stück gibt: eine Million Euro.

Der McLaren hat es in sich. Unter der Haube leistet ein 4-Liter-Biturbo-V8-Motor mehr als 800 PS. Er basiert auf dem McLaren Senna GTR, der in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Doch dieser Flitzer muss jetzt erstmals in die Werkstatt. Man darf gespannt sein, ob Sutil in diesem Boliden nochmals auf den Straßen von Monaco unterwegs sein wird.

(L'essentiel/red)