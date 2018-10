Der nächste Schumi, der die Gegner plattmacht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Irgendwann kommt die Frage immer, als wäre sie unvermeidlich. Das hat Mick Schumacher, dessen Vater Michael Formel- 1-Rekordweltmeister und seit einem Skiunfall gesundheitlich schwer angeschlagen ist, mit anderen Söhnen berühmter Väter gemein. Sie lautet: Ist der Nachname mehr Vorteil oder Bürde?

Mick Schumacher ist gerade dabei, seine eigene Karriere voranzutreiben. Dank einer überragenden zweiten Saisonhälfte – allein an den letzten drei Rennwochenenden holte er fünf von neun möglichen Siegen und drei zweite Plätze – wurde er in Hockenheim Formel-3-Europameister. Der Lohn: die Superlizenz für die Formel 1.

Das Lob von Wolff

Der Weg ist für den 19-Jährigen zwar noch weit, er will «als kompletter Rennfahrer dort hinkommen», aber Mercedes und Ferrari haben bereits die Fühler nach ihm ausgestreckt. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff findet, Schumacher habe alles, «um einer der Großen unseres Sports zu werden». Der nächste Schritt könnte 2019 der Aufstieg in die Formel 2 sein, die Vorstufe zur Königsklasse. Wie es weitergeht, soll in den nächsten zwei Wochen entschieden werden.

Schumacher ist gereift. Wurde er zu Beginn von Managerin Sabine Kehm, die auch seinen Vater betreut hatte, öffentlich abgeschirmt, betreiben sie inzwischen Imagepflege. Er schreibt Autogramme, gibt Interviews, tritt selbstbewusster auf. Auf die eingangs erwähnte Frage zum Nachnamen, der die Konkurrenten zusätzlich anspornt, entgegnet er in der FAZ: «Ich sehe das als Vorteil. Ich will dem Gegner zeigen, dass ich Rennfahrer bin, dass ich ihn plattmache, egal wie ich heiße.»

(L'essentiel/kai)