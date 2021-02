Fahren Hamilton und Vettel bei Aston Martin?

Hamilton hat bei Mercedes nur einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben, das lässt Spekulationen aufkochen: Hört der Brite dann auf oder setzt er seine Karriere bei einem anderen Team fort?

Aston Martin soll jedenfalls Interesse am siebenfachen Formel-1-Champion haben. Team-Eigentümer Lawrence Stroll sagt gegenüber dem «Independent»: «Das ist definitiv verlockend. Lewis ist großartig in jedem Auto und ich bin sicher, jeder würde ihn willkommen heißen, weil er ein siebenfacher Weltmeister ist.» Derzeit fokussiere er sich aber auf die bevorstehende Saison mit Sebastian Vettel und Lance Stroll.

Und das ist wohl gut so. Schließlich startet die Saison bald (28. März mit dem GP Bahrain). Aston Martin will dann mit Vettel und Stroll den dritten Platz in der Konstrukteurswertung attackieren. Dieses Ziel gibt der Eigentümer im Interview weiter aus. Auch erzählt er, was er von Vettel erwartet: «Man wird kein vierfacher Weltmeister und vergisst dann, wie man fährt. Ich haben keinen Zweifel daran, dass er so schnell wie eh und je sein wird.» Außerdem sei seine Erfahrung als Weltmeister von unschätzbarem Wert für die ehemalige Racing-Point-Truppe.

Hamilton surft und lässt die Seele baumeln

Lewis Hamilton wird sich wohl nicht um die Aussagen von Stroll kümmern. Zumindest derzeit nicht. Denn der Brite hat besseres zu tun, wie er auf Instagram zeigt. Unter ein Foto, das ihn mit einem Surfboard an einem Strand zeigt, schreibt er: «Surfen ist eine meiner Lieblingssportarten – außerhalb des Rennsports. Ich liebe es, jenseits der Wellen zu sitzen und den Ozean um mich herum zu spüren.» Und: «Ich hoffe, eines Tages jeden Tag surfen zu können. Diese perfekte Welle zu fangen und sie bis in den Sonnenuntergang zu reiten. Wenn ihr einen Traum habt, dann lasst euch von niemandem sagen, dass ihr ihn nicht erreichen können.»

