Deswegen schweigt Corinna zu Schumis Gesundheit

Das Geheimnis um den tatsächlichen Gesundheitszustand von Michael Schumacher wird seit dem 29. Dezember 2013 von seinen Lieben gehütet. So wurde der ehemalige Formel-1-Fahrer nie wieder in der Öffentlichkeit gesehen und Informationen um seine Genesung sind ebenso selten wie ungenau.

In einem Interview mit dem She's Mercedes-Magazin erklärte Schumachers Frau Corinna den Grund für dieses Schweigen: «Er ist gerade in den besten Händen und wir tun alles, was wir können, um ihm zu helfen. Sie können sicher sein. Versuchen Sie zu verstehen, dass wir Michaels Wunsch folgen, seine Gesundheit geheim zu halten», sagte sie.

(L'essentiel)