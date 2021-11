Pérez hat in Mexiko 130.000 Fans im Rücken

Die Formel 1 startet ihren Dreierpack. Erst Mexiko, dann Brasilien und schließlich Katar. Drei Grand Prix an drei Wochenenden nacheinander. In dieser Phase kann die WM zwischen Spitzenreiter Max Verstappen (Red Bull) und Verfolger Lewis Hamilton (Mercedes) schon entschieden werden.

Bevor es losgeht, geben wir die Antworten auf die wichtigsten Fragen!

Wird Verstappen seine Führung ausbauen?

Als Favorit in das Rennen geht Max Verstappen. Der Holländer hat gute Erinnerungen an den Großen Preis von Mexiko. Bereits zwei Mal konnte er auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez gewinnen. Außerdem gelten Mexiko und auch das darauf folgende Rennen in Brasilien als Red-Bull-Terrain. Das liegt auch an der Höhenlage, in der der Honda-Motor in der Regel besser als die Konkurrenz Leistung freisetzen kann, dem etwas größeren Turbolader sei Dank. «Wir alle im Team sind zuversichtlich, dass wir einen wirklich guten Job machen können», sagte Verstappen vor dem 18. Saisonrennen. Fünf Grand Prix vor dem Saisonende liegt er zwölf Punkte vor Hamilton, sein erster Weltmeistertitel ist greifbar.

Sergio Pérez ist dank 130.000 Fans top motiviert

In mehr als zehn Formel-1-Jahren hat Red-Bull-Fahrer Sergio Pérez schon viele spezielle Momente erlebt. Am Mittwochabend kam ein weiteres Highlight dazu. Der Mexikaner und Teamkollege von Max Verstappen fuhr auf der F1-Strecke im RB7, in welchem Sebastian Vettel im Jahr 2011 zu seinem zweiten WM-Titel fuhr, ein Showrennen vor 130’000 begeisterten Fans. Der viertplatzierte in der WM-Rangliste stammt aus Guadalajara und präsentierte sich in einem speziellen Rennanzug und einem außergewöhnlichen Helm den Fans.

In diesem Outfit wird der 31-Jährige auch sein Heimrennen am Sonntag bestreiten. Ob ihm das einen Push gibt? Gut möglich. Denn: Pérez schwärmte von seinem Heimrennen: «Es ist ein tolles Gefühl, wieder hier in Mexiko-Stadt zu sein. Ich hätte mir so einen Moment nie vorstellen können. Ich glaube, als Sportler und Fahrer denkt man immer daran, auf der Rennstrecke Unvergessliches zu zeigen, aber das heute war einfach verrückt, wir haben Mexiko-Stadt erobert.»

Kann Hamilton zurückschlagen?

Wer, wenn nicht der siebenmalige Weltmeister? Der Motoren-Vorteil für Red Bull ist – wie erwähnt – bekannt, dennoch konnte Hamilton 2016 und 2019 in Mexiko gewinnen. 2017 und 2018 sicherte er sich dort sogar vorzeitig die WM. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte über die Mexiko-Dienstreise: «Red Bull hat sich dort in der jüngeren Vergangenheit gut geschlagen, und es war nicht unbedingt unsere stärkste Strecke. Aber in diesem Jahr ist alles möglich, und Strecken, auf denen man bislang schwächer gewesen ist, zählen plötzlich zu deinen Stärken und umgedreht.»

Hat die dünne Luft einen Einfluss auf die Motoren?

Mexiko ist mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel die höchstgelegene Piste im Kalender. Die Sauerstoffsättigung beträgt bei dieser Höhenlage 78 Prozent der Werte auf Höhe des Meeresspiegels. Wegen der dünnen Luft werden die Formel 1-Motoren einen erheblichen Leistungsverlust erleiden. Ein Turbomotor kann diese Differenz ausgleichen. Dennoch muss der Turbo härter arbeiten, welches dazu führt, dass die Temperaturen ansteigen. Zudem wird wegen der dünnen Luft die Kühlung des Autos weniger effektiv sein. Dadurch werden die Antriebseinheit und die Bremsen heißer. Um die Hitze wieder auszugleichen, wird eine höhere Kühlung benötigt, die wiederum Einfluss hat auf die Aerodynamik des Autos. Sie führen nämlich zu weniger Abtrieb und einem geringeren Luftwiderstand.

Mercedes hat auf die Bedingungen reagiert und setzt einen Heckflügel ein, der mit jenem von Monaco zu vergleichen ist. Jedoch wirklich entspricht es eher einem Motor von Monza. Wer sich aber auf die höchstgelegene Piste am besten einstellt, wird erst am Rennwochenende ersichtlich sein.

Was macht den Reiz in Mexiko-Stadt aus?

Es sind die Zuschauer. «Die Fans sind voller Leidenschaft», schwärmte F1-Star Sebastian Vettel. Die Begeisterung an den Grand-Prix-Wochenenden ist seit der Rückkehr in den Formel-1-Kalender 2015 riesig. Als das Rennen 2020 Corona-bedingt abgesagt werden musste, haben dem Veranstalter zufolge nur fünf Prozent der Ticketbesitzer ihr Geld zurückverlangt – der Rest habe auf 2021 umgebucht. Für den Enthusiasmus sorgt nicht nur die PS-Show auf dem Asphalt, wenn die Piloten bildgewaltig mit ihren Autos durch das Baseballstadion Foro Sol rasen. Es ist auch das folkloristische Rahmenprogramm, wenn schon mal im Fahrerlager «Lucha Libre» zu bestaunen ist. Dann ringen einheimische Wrestler miteinander – maskiert und mit großen Gesten.

(L'essentiel/dpa/ape )