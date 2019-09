«Ich kann versichern, er ist bei Bewusstsein»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit dem Skiunfall von Michael Schumacher im Dezember 2013 sind fast keine Informationen über seinen Gesundheitszustand mehr an die Öffentlichkeit gedrungen. Meist waren es Gerüchte mit denen die Allgemeinheit sich zufrieden geben musste, viele waren pessimistischer Natur. Doch jetzt scheint es der französischen Tageszeitung Le Parisien gelungen zu sein, neue Informationen zu ergattern. Eine Krankenschwester in der Kardiologie, die anonym bleiben wolle, soll den Kollegen geflüstert haben: «Er ist in meiner Abteilung, und ich kann Ihnen versichern, dass er bei Bewusstsein ist.»

Diese Informationen wurden aus dem Lager des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters noch nicht kommentiert. Er war am Montag auf der Station des renommierten Professors Philippe Menasché aufgenommen worden. Menasché ist bekannt dafür, dass er vor fast zwanzig Jahren erstmals Muskelstammzellen transplantiert hat. Nach Angaben mehrerer Mitglieder seines Gefolges des 50-jährigen Deutschen werde er wegen einer Herzschwäche behandelt.

(L'essentiel)