Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko hat Rivale Mercedes nach dessen Protesten beim hochspannenden und emotionalen Saisonfinale der Formel 1 einmal mehr scharf kritisiert. «Es ist eines WM-Finales unwürdig, dass die Entscheidung so hinausgezögert wird. Das spricht aber für die Gesinnung eines, ich würde sagen, unwürdigen Verlierers, wenn man solche Einsprüche und Proteste einlegt», sagte der Österreicher am Sonntagabend nach dem Großen Preis von Abu Dhabi und dem WM-Triumph von Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Es sei widerlich gewesen, einen Protest einzulegen, bei dem klar gewesen sei, dass er nicht funktionieren würde, befand Marko. Zudem droht der Österreicher gar mit einem Rückzug aus der Formel 1 mit dem frisch gebackenen Weltmeister-Team: «Wir werden unser Engagement in der Formel 1 überdenken, wenn das nicht entsprechende Auswirkungen für die zukünftigen Meisterschaften hat.»

Bei den Rivalen von Mercedes ist man von der Ansage Markos offenbar wenig beeindruckt – und will sich nicht geschlagen geben. Nachdem die beiden Proteste von den Stewards am Sonntagabend abgelehnt wurden, kündigt das Team von Lewis Hamilton an, in Berufung zu gehen: «Wir haben die Absicht bekundet, gegen die Entscheidung der Sportkommissare laut Artikel 15 der Sportordnung und Artikel 10 der Gerichts- und Disziplinarordnung Berufung einzulegen.»

Noch vor dem großen Showdown hatte Mercedes-Boss Toto Wolff gesagt: «Wir wollen keine Entscheidung am grünen Tisch.» Trotzdem brachte das Team einen Staranwalt mit in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dieser hatte nach dem Rennen auch gleich seinen großen Einsatz. Gemeinsam mit Sportdirektor Ron Meadows und Chefingenieur Andrew Shovlin ging er zur Protest-Anhörung bei den Kommissaren.

Dagegen protestiert das Team von Lewis Hamilton

Doch welche Szenen haben die Mercedes-Proteste ausgelöst? Einmal handelt es sich um einen angeblichen Verstoß gegen Artikel 48.8 des Sportreglements. Dieser besagt, dass ein Fahrer während einer Safety-Car-Phase nicht überholen darf. Das wird aber Verstappen vorgeworfen. Die Stewards lehnten den Protest mit folgender Begründung ab: Verstappen sei zwar zu einem Zeitpunkt kurz vor Hamilton gewesen, allerdings aufgrund eines Bremsspiels der beiden Rivalen (siehe Video oben).

Einen zweiten mutmaßlichen Verstoß sieht Mercedes in Artikel 48.12 des Sportreglements. Den Silberpfeilen zufolge soll das Protokoll während der Safety-Car-Phase nicht eingehalten worden sein. Im konkreten Fall geht es darum: Sechs Runden vor dem Ende des WM-Thrillers am Sonntag hatte Williams-Pilot Nicholas Latifi einen Crash. Daraufhin kam das Safety Car auf den Yas Marina Circuit. Zwischen dem zu diesem Zeitpunkt führenden Lewis Hamilton im Mercedes und seinem Rivalen Verstappen lagen fünf Autos.

Die Rennleitung um Michael Masi meldete zunächst, dass sich die überrundeten Fahrer zwischen den beiden nicht zurückrunden dürften. Dann teilte sie aber mit, dass genau diese fünf Autos doch überholen dürften. Das Safety Car hätte in derselben Runde allerdings nicht wieder an die Box kommen dürfen. Die Regel besagt, dass dies erst am Ende der nachfolgenden Runde erlaubt ist – und das wäre mit Zieldurchfahrt gewesen. Verstappen hatte indes eine Runde vor Schluss gerade noch genug Zeit, um Hamilton von der Spitze zu verdrängen – und wurde Weltmeister.

