Kein Nachspiel für Hamiltons Duell mit Verstappen?

Verbissenheit allein führt Lewis Hamilton schon lange nicht mehr ans Ziel. Die freien Tage seien genauso wichtig wie die arbeitsreichen, schrieb der Formel-1-Weltmeister unter ein Video bei Instagram. Auf einem elektrisch angetriebenen Surfbrett suchte der Mercedes-Superstar in dieser Woche Entspannung, ehe es zum nächsten Schlagabtausch im hitzigen Titelduell mit WM-Spitzenreiter Max Verstappen kommt. Hamilton scheint vor dem Wüstenrennen am Sonntag (ab 15 Uhr live bei uns im Ticker) in Katar psychologisch im Vorteil – trotz Rückstand.

Grund dafür ist sein beeindruckender Sieg am vergangenen Wochenende in Brasilien. Über dieses Rennen werde man «zu Recht noch viele Jahre sprechen», sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Der 36-jährige Hamilton ließ sich von nichts und niemandem aufhalten. Nicht vom verbissen kämpfenden Verstappen, nicht von einer Disqualifikation und einer Strafversetzung. Er holte seinen 101. Grand-Prix-Sieg und schloss bis auf 14 Punkte zu dem zwölf Jahre jüngeren Verstappen auf.

Hinterher legte Mercedes Protest gegen eine Entscheidung der Rennkommissare zugunsten von Verstappen ein. Der Niederländer soll Hamilton von der Strecke zu drängen versucht haben. Am Donnerstag konnten sich die Rennkommissare nach stundenlangen Anhörungen nicht einigen. Eine Entscheidung soll am Freitag veröffentlicht werden, teilte ein Sprecher des Motorsport-Weltverbands Fia mit.

«F*** them all!»

Es ist das nächste Kapitel im WM-Kampf – und im Hass-Duell der beiden F1-Stars. In Austin zeigte Verstappen dem Briten im zweiten freien Training den Mittelfinger, beschimpfte ihn als dummen Idioten. Nach der Sensations-Aufholjagd von Hamilton am Samstagabend rastete Mercedes-Teamboss Toto Wolff total aus. «F*** them all!», funkte Wolff dem siebenfachen Weltmeister ins Cockpit.

Später erklärte der Teamboss seinen emotionalen Ausbruch. «Das war nicht an irgendwen Bestimmtes gerichtet, es ging mehr ums generelle Mindset: Harten Umständen begegnet man am besten mit Widerstandsfähigkeit», so Wolff. Und unter der Woche dann eben der Einspruch gegen das Verstappen-Urteil, über den nun entschieden wurde. Der Niederländer sagte zu seinem Fahrmanöver: «Als Fahrer wissen wir genau, was wir im Auto machen können und was nicht. Wir haben hart gekämpft, haben die Kurve spät angebremst und die Reifen waren ziemlich verschlissen. Wenn ich da abrupt mehr nach links einlenke, dann drehst du dich einfach von der Strecke.» Er würde deshalb rückblickend nichts anders machen, verteidigte sich der 24-Jährige.

Mercedes-Motor macht Red Bull Angst

Es bleibt also sehr spannend. Vor allem gibt es da ja auch noch etwas, was Verstappens Red-Bull-Team im Saisonfinal besonders Sorgen bereitet. Auf den Geraden ist Hamilton nach einem Motorenwechsel wieder enorm schnell. Mit diesem Aufschwung hatte kaum noch jemand gerechnet. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko sprach schon davon, dass den Silberpfeilen beim Antrieb ein «Meisterwerk gelungen sei», sagte er dem Fachmagazin «Auto, Motor und Sport». Er zeigte sich beeindruckt, «so eine Rakete im entscheidenden Teil der Meisterschaft herbeizuzaubern». Ob das nur am neuen Motor oder auch an einem modifizierten Heckflügel liegt: Noch unklar.

(L'essentiel/Nils Hänggi)