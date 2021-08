Verstappen gewinnt in Spa nach zwei Runden

#BelgianGP TOP 10



Verstappen

Russell

Hamilton

Ricciardo

Vettel

Gasly

Ocon

Leclerc

Latifi

Sainz #F1 ???????? pic.twitter.com/H28n9JT5RY — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

Max Verstappen hat eines der skurrilsten Rennen in der Geschichte der Formel 1 gewonnen. Nach mehrstündiger Wartezeit wegen Dauerregens konnte der Niederländer in seinem Red Bull am Sonntag den Sieg beim Großen Preis von Belgien einstreichen, nachdem lediglich zwei Rennrunden hinter dem Safety Car gefahren werden konnten. Als Zweiter wurde George Russell im Williams gewertet, den dritten Platz belegte Mercedes-Weltmeister Lewis Hamilton. Sebastian Vettel fuhr im Aston Martin als Fünfter über die Ziellinie, Mick Schumacher folgte im Haas-Rennwagen auf Platz 16. Es war die Reihenfolge aus der Qualifikation in Spa-Francorchamps.

In den Ardennen hatte es derart stark geregnet, dass der geplante Start um 15.00 Uhr unmöglich war. Nach mehr als drei Stunden des Wartens bei unaufhörlichem Niederschlag fuhren die Fahrer um 18.17 Uhr auf die Strecke. Dies war nur hinter dem Safety Car mit geringer Geschwindigkeit möglich. Schnell wurde die Rote Flagge gezeigt, das bedeutete zum zweiten Mal einen Abbruch. In der Folge hätte es noch Zeit für einen weiteren Neustart gegeben, dazu kam es nicht, weil sich die Bedingungen überhaupt nicht verbesserten.

Aufgrund der kurzen Renndauer wurde nur die Hälfte der sonst üblichen Punkte vergeben. In der WM-Wertung führt Titelverteidiger Hamilton nach nun zwölf von 22 absolvierten Grand Prix mit 202,5 Punkten nur noch hauchdünn vor Verstappen (199,5). Bereits am kommenden Sonntag geht es in Zandvoort bei Verstappens Heimrennen in den Niederlanden weiter. Deswegen war eine Verschiebung des Rennens auf Montag auch kein Thema.

(L'essentiel/DPA)