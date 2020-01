Sechsjähriger kutschiert F1-​​Star im Ferrari

Matis ist der Sohn des Eigentümers von «Exotics Racing» in Las Vegas. Er ist also in einem Rennstall-Umfeld aufgewachsen und ist mit den PS-starken Autos bestens vertraut. Davon überzeugte sich Ferrari-Pilot Charles beim Besuch in Las Vegas selbst.

Der Monegasse stimmte einer Ausfahrt auf einer Rennstrecke mit dem kleinen Matis zu. Ein Ferrari 488 wurde so umgebaut, dass der Knirps mit seinen Beinen an die Pedale kam – und schon ging es los.

Im Video ist zu sehen, dass Leclerc dem Nachwuchs-Talent während der Fahrt einige Tipps gab, doch viel Hilfe benötigte der 6-Jährige nicht. Leclerc zeigte sich beeindruckt, sprach von einer «neuen Generation der Formel-1-Stars». Ob wir Matis in Zukunft tatsächlich in der PS-Königsklasse sehen, bleibt abzuwarten.

(L'essentiel)