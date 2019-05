Airbus drehte Ehrenrunde über Niki Laudas Grab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Niki Lauda war nicht nur eine Formel-1-Legende, sondern auch Pilot aus Leidenschaft. Der Wiener gründete mehrere Airlines, seine letzte Firma Lauda Motion ehrte ihn mit einer Ehrenrunde über seinem Grab.

Nach der großen Trauerfeier im Wiener Stephansdom wurde Niki Lauda im engsten Kreis am Döblinger Friedhof beigesetzt. Mit einem Airbus A320 ehrte die Airline Lauda Motion seinen Gründer. Der Flieger mit der Flugnummer LDM 1 hob von Schwechat aus ab und drehte in Wien über Laudas Grab in 450 Metern Höhe Ehrenrunden.

Niki Lauda starb vor einer Woche im Alter von 70 Jahren. Die Motorsport-Legende hatte sich nie von seiner Lungentransplantation im Vorjahr erholt. Am Mittwoch wird die Ikone von Stars und Fans aus aller Welt verabschiedet. Im Wiener Stephansdom hält Dompfarrer Toni Faber das Requiem für Lauda.

