Hamilton bezwingt Verstappen in Brasilien

LEWIS WINS IN BRAZIL!!!!!!! pic.twitter.com/i5bv9O8gKn — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 14, 2021

Nach grandioser Aufholjagd hat Weltmeister Lewis Hamilton das Formel-1-Rennen in Brasilien gewonnen. Der britische Mercedes-Pilot ließ am Sonntag in São Paulo WM-Spitzenreiter Max Verstappen nach einem harten Zweikampf hinter sich.

Hamilton war nach einer Strafe wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels von Platz zehn gestartet, kämpfte sich in dem spannenden Grand Prix aber bravourös zu seinem sechsten Saisonsieg. Dritter wurde sein finnischer Teamgefährte Valtteri Bottas. In der Gesamtwertung verkürzte Hamilton drei WM-Läufe vor Schluss seinen Rückstand auf Red-Bull-Fahrer Verstappen auf 14 Punkte.

(L'essentiel/DPA)