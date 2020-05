Kein Vertrag! Vettel schmeißt bei Ferrari hin

Sebastian Vettel wird seinen auslaufenden Vertrag bei Ferrari nicht verlängern. Somit steht der Deutsche nach der verkürzten Corona-Saison, die am 5. Juli in Österreich starten soll, ohne Rennstall da. Der Rennstall habe sich mit dem 32 Jahre alten Hessen nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen können, bestätigte die Scuderia am Dienstag.

Die Gehaltsverhandlungen des vierfachen Weltmeisters (alle Titel mit Red Bull) zogen sich lange hin. Die Italiener wollten sein Gehalt drastisch nach unten drücken. Die Fronten waren verhärtet.

Youngster läuft Vettel den Rang ab

Der 22-jährige Charles Leclerc hatte dem zehn Jahre älteren Vettel zuletzt schon den Rang abgelaufen, ihn immer wieder auf der Strecke geschlagen. Dem Monegassen gehört bei der Scuderia die Zukunft. Auch deshalb sollte Vettel künftig kleinere Brötchen backen. Diese Pläne schmeckten dem Heppenheimer allerdings ganz und gar nicht.

Das kommt für viele Fans überrschend, schließlich hatte Teamchef Mattia Binotto noch zu Jahresbeginn von Vettel als «erste Option» gesprochen. Seit 2015 holte Vettel mit Ferrari 14 Siege. Sein fünfter Weltmeistertitel blieb ihm verwehrt.

(L'essentiel/dpa)