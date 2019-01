F1-​​Pilot Lewis Hamilton überzeugt auch als Surfer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Wochenende trafen sich zwei Weltmeister. Der eine war Kelly Slater, seines Zeichens elffacher Surf-Weltmeister, und der andere der fünfmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. In Lemoore, mitten in der kalifornischen Wüste, hat sich Surf-Legende Slater vor einiger Zeit eine riesige künstliche Welle bauen lassen. Und nun kam der aktuelle Formel-1-Champion auf einen Wellenritt zu Besuch.

Und der F1-Pilot zeigte sich erstaunlich sicher auf dem Surfbrett. Entweder hat der 34-Jährige bereits einige Male geübt, oder er ist ein echtes Naturtalent. Sehen Sie Hamiltons souveräne Surf-Einlage oben im Video.

Aber auch die Tipps von Kelly Slater dürften ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben. Der Amerikaner ist die Surf-Legende schlechthin. Der mittlerweile 46-Jährige hält die Rekorde für den jüngsten (20) sowie den ältesten (39) Surf-Weltmeister. Auch mit seinen elf Weltmeistertiteln ist Slater einsame Spitze.

(L'essentiel/tzi)