Weitere zwei Rennen der Formel 1 werden abgesagt

Dieses Wochenende hätte die Formel-1-Saison in Australien starten sollen. Die rasche Ausbreitung des Coronavirus machte der Königsklasse des Motorsports einen Strich durch die Rechnung.

Das Rennen wurde in der Nacht auf Freitag unmittelbar vor dem ersten Training gestrichen. Dabei wird es nicht bleiben. Wie Sky Sports berichtet, werden auch die Rennen in Bahrain und Vietnam nicht stattfinden.

Der Grand Prix von Bahrain hätte am 22. März stattgefunden, wäre als Geisterrennen ohne Zuschauer geplant gewesen. In Vietnam hätte am 5. April gefahren werden sollen. Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko rechnet mit keinem Rennen bis Baku. Damit würde die Saison, abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Krise, erst am 7. April starten.

(L'essentiel)