Mick Schumacher gibt Testdebüt für Ferrari

Mick Schumacher wird sein Formel-1-Testdebüt für Ferrari geben. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wird am nächsten Dienstag in Bahrain zunächst für die Scuderia fahren, ehe er tags darauf für das Partnerteam Alfa Romeo eingesetzt wird. Dies wurde am Dienstag offiziell bekanntgegeben. «Ich bin natürlich total aufgeregt und möchte mich bei Ferrari und Alfa Romeo für diese Gelegenheit bedanken. Ich freue mich auf diese großartige Erfahrung», erklärte der 20 Jahre alte Nachwuchspilot, der an diesem Wochenende in Sakhir auch sein Debüt in der Nachwuchsserie Formel 2 geben wird. Den zweiten Ferrari-Testtag absolviert dann Sebastian Vettel.

Schumacher ist nach dem Gewinn der Formel-3-EM im vergangenen Jahr mit dem Prema-Team in die Formel 2 aufgestiegen. Seit Mitte Januar gehört er auch der Nachwuchsakademie von Ferrari an. Für den italienischen Rennstall hatte sein Vater Michael fünf seiner sieben Fahrertitel geholt.

Schumacher junior hatte im Sommer 2017 vor dem Großen Preis von Belgien im Benetton Ford von 1994 eine Ehrenrunde drehen dürfen. In Spa-Francorchamps hatte sein Vater 25 Jahre zuvor den ersten Formel-1-Sieg seiner Karriere gefeiert.

(L'essentiel/dpa)