Ferrari setzt Teamchef Arrivabene vor die Tür

Am 17. März startet die Formel 1 in Melbourne in die neue Saison. Den ersten Paukenschlag gibt es aber bereits jetzt. Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene muss den Hut nehmen. Er wird aus den eigenen Reihen ersetzt.

Ausschlaggebend für den Rauswurf soll die enttäuschende letzte Saison sein, in der Ferrari in der Team-WM wieder nur auf Platz zwei hinter Mercedes landete und Sebastian Vettel im Piloten-Ranking Champion Lewis Hamilton nicht das Wasser reichen konnte. Laut der Gazzetta dello Sport entschloss sich das Team aus Maranello nun zu einem Wechsel an der Spitze. Den Anstoß dazu gab der verstorbene Ferrari-Boss Sergio Marchionne.

Flucht nach vorne

Der wünschte nämlich den bisherigen Technik-Chef Mattia Binotto an der Spitze des Formel-1-Teams. Arrivabene soll dafür den Posten als Technischer Direktor übernehmen. Auch die Konkurrenz soll bei diesem Schritt eine Rolle spielen. So habe Binotto Angebote von anderen Teams gehabt und sei auch willig gewesen, eines davon anzunehmen. Ferrari entschloss sich also zur Flucht nach vorne.

Die offizielle Bestätigung von Ferrari soll in den nächsten Tagen kommen. Ob mit einem neuen Teamchef auch der Erfolg zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Der letzte WM-Titel gelang Ferrari 2007 mit Kimi Räikkönen am Steuer. Die letzte Team-Wertung gewannen die Italiener in der Saison 2008.

(L'essentiel/heute.at)