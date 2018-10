Schumi junior könnte bald in der Formel 1 starten

Artikel per Mail weiterempfehlen

75 Punkte sind noch zu holen, Mick Schumacher braucht deren 27. Dann hat er es geschafft, dann gewinnt er den EM-Titel in der Formel 3. Als Bonus erhält der 19-Jährige zusätzlich eine Formel-1-Fahrerlaubnis, ein Start in der Königsklasse wäre dann möglich.

Fährt Mick Schumacher schon bald in der Formel 1? Fährt Mick Schumacher schon bald in der Formel 1?

Daran will der Sohn von F1-Legende Michael Schumacher vor den letzten drei Saisonrennen am Wochenende in Hockenheim nicht denken. Ihm sei wichtig, «immer noch einen Schritt nach dem anderen zu gehen und nur von Rennen zu Rennen zu schauen. Alles andere ergibt sich dann automatisch», wird Schumacher auf rp-online.de zitiert.

Komfortabler Vorsprung

Extremen Druck, seinen ersten Titel in einer Rennserie überhaupt einzufahren, dürfte Schumi junior nicht mehr verspüren. Sein Vorsprung auf seinen größten Rivalen, den Briten Daniel Ticktum, beträgt komfortable 49 Punkte.

«Mick in der Formel 1 wäre natürlich speziell. Er würde die Herzen vieler Fans auf eine ganz einzigartige Weise berühren», sagte Formel-1-Chef Chase Carey gegenüber Bild am Sonntag.

«Wie könnte Maranello zu diesem Namen Nein sagen?»

Möglicherweise ist ein baldiger Formel-1-Start für den 19-Jährigen noch zu früh, Experten gehen eher davon aus, dass ein Einstieg Schumachers, der als akribischer Rennfahrer und nicht als Riesentalent gilt, in die Formel 2 realistischer ist.

«Das Wichtigste ist, dass er sich ohne Druck entwickeln kann. Dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt», sagt Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene. Der 61-Jährige ließ sich aber auch zur Aussage verleiten: «Wie könnte Ferrari zu diesem Namen Nein sagen?»

(L'essentiel/hua)