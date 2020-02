Test-​​Debakel! Ferrari schreibt Saisonstart ab

Am 15. März startet die Saison der PS-Königsklasse in Melbourne. Ferrari wird nicht um Siege mitfahren – sagt Ferrari selbst. Zu groß seien die Probleme am SF1000, der bei den Testfahrten der Konkurrenz hinterher fährt, sofern er überhaupt fährt. «Ich bin nicht so optimistisch wie vergangenes Jahr», meint Teamchef Mattia Binotto. «Die anderen sind schneller als wir. Machen wir uns Sorgen? Natürlich, weil wir nicht so schnell sind, wie wir es gerne wären.»

Er hofft, dass das Team von Sebastian Vettel und Charles Leclerc noch im Laufe der Saison in die Gänge findet. «Es ist eine sehr lange Saison mit möglicherweise 22 Rennen. Da gibt es eine Menge Zeit, sich zu erholen.» Nachsatz: «Ferrari wird Mercedes über die Saison schlagen können. Wird Ferrari sie schon in Australien schlagen? Vielleicht nicht.»

Ist das der Fall, könnte sich die Saison 2020 ähnlich entwickeln wie 2019. Auch da hatte Ferrari zu Saisonbeginn Probleme. Als die «Rote Göttin» zu Mercedes aufschließen konnte, war Lewis Hamilton mit den «Silberpfeilen» bereits mit Vollgas zum WM-Titel unterwegs.

(L'essentiel)