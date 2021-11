Nach Aufholjagd rastet der Mercedes-​​Boss aus

An einem desaströsen Brasilien-Wochenende sind Lewis Hamilton die WM-Chancen im Kampf gegen Max Verstappen weiter entglitten. Nach einer Motorenstrafe handelte dem Engländer ein irregulärer Heckflügel an seinem Mercedes die Disqualifikation von der Startplatzjagd in São Paulo ein.

Hamilton verlor seine Pole Position für den Sprint am Samstag, von ganz hinten raste er jedoch noch 15 Ränge auf Position fünf vor. Wegen einer Fünf-Plätze-Strafe muss Hamilton im viertletzten Saisonrennen am Sonntag (18 Uhr, live bei uns im Ticker) damit jedoch von Rang zehn starten. Viel Frust also für ihn und das gesamte Mercedes-Team. Zu sehen ist dies auch an den Gefühlen des Mercedes-Teamchefs Toto Wolff. Der rastet nämlich nach der Sensations-Aufholjagd total aus. «F*** them all!», funkte Wolff dem siebenfachen Weltmeister ins Cockpit.

«Es ist traurig»

Später erklärte der Teamboss seinen emotionalen Ausbruch. «Das war nicht an irgendwen Bestimmtes gerichtet, es ging mehr ums generelle Mindset: Harten Umständen begegnet man am besten mit Widerstandsfähigkeit», so Wolff. Und: «Es ist traurig, weil es eigentlich ein klares Prozedere in der Formel 1 gibt. Die Sache hätte gar nicht erst bei den Stewards landen sollen, wenn man dem Modus Operandi vieler Jahre gefolgt wäre.» Heißt: Wolff fühlte sich durch die Disqualifikation aufgrund eines nicht regelkonformen Heckflügels unfair behandelt.

Auch wütete er gegen Red Bull und die FIA. Er meinte: «Es gab mal so etwas wie ein Gentlemen‘s Agreement. Es gibt aber offensichtlich keine Gentlemen mehr, deswegen gibt es das jetzt auch nicht mehr.» Er versprach, dass er und sein Team jetzt alles genau beobachten würden. «Wir werden bei den anderen jetzt auch mit strengerem Auge hinschauen, jedes einzelne Tape anschauen, das im Rennen bei irgendwem abfällt. Ich kann versprechen, die nächsten Rennen werden wir sehr viele Fragen stellen!»

Ob das was nützt? Fakt ist: Max Verstappen baute als Zweiter bei dem neuen Format am Samstagabend seine WM-Führung vor Lewis Hamilton auf 21 Zähler aus. Im Rennen am Sonntagabend kann der Red-Bull-Fahrer vom Startplatz zwei starten. Eine weitere bittere Nachricht für Hamilton.

(L'essentiel/Nils Hänggi)