Lewis Hamilton geht auf Rekordjagd

Mick Schumacher ist endlich angekommen. 30 Jahre nach dem Formel-1-Debüt seines Vaters Michael will nun auch der Sohn des Rekordweltmeisters die Königsklasse des Motorsports erobern.

Einen Angriff des im unterlegenen Haas Lernkilometer sammelnden Neulings muss Titelregent Lewis Hamilton noch nicht fürchten. Für den Engländer zählen ab dem ersten Rennen am 28. März in Bahrain vielmehr Bestmarken für die Ewigkeit. Doch kann die Formel 1 angesichts der Corona-Pandemie den Rekordkalender mit 23 Grand Prix stemmen?

«Ich bin nicht zu alt»

Eine neue Rolle übernimmt Sebastian Vettel. Als Umsteiger von Ferrari zu Aston Martin will der viermalige Weltmeister wieder in den Kreis der WM-Kandidaten hineinrasen.

«Ich bin nicht zu alt», meinte der 33-Jährige, der noch immer an Titel Nummer fünf glaubt. «Ich bin nach wie vor gut genug, um Rennen zu gewinnen und um die Meisterschaft zu fahren - vorausgesetzt das Paket stimmt.» Bei den einzigen Testfahrten in Bahrain musste er aber mehr Zeit in der Garage verbringen als ihm lieb war.

Nach sechs titellosen Jahren hat Ferrari Vettel ausgemustert. Wollte er wie einst sein Idol Michael Schumacher eine Ära mit der Scuderia prägen, scheiterte er am Ende krachend.

Schumacher muss lernen

Wie früher aber Schumacher dem jungen Vettel als Ratgeber und Freund zur Seite stand, möchte das nun auch der Routinier für dessen Sohn Mick sein. «Er liegt mir sehr am Herzen und wenn ich ihm helfen kann, werde ich das tun», kündigte Vettel an.

Mick Schumacher muss lernen. An der Seite des ebenfalls neu in die Formel 1 aufgestiegenen Nikita Masepin aus Russland will sich der Formel-2-Champion in seiner Premierensaison weiterentwickeln. Auf dem Weg dahin spulte er in Bahrain wichtige Testkilometer ab.

«Jetzt einer von 20 Formel-1-Fahrern zu sein, ist sehr besonders», sagte der 21-Jährige, dessen Vater Michael seit einem schweren Ski-Unfall Ende 2013 von der Öffentlichkeit abgeschirmt lebt. «Dass mein Papa sein erstes Rennen in der Formel 1 vor 30 Jahren gefahren ist, macht es noch schöner und noch emotionaler.»

100 Grand-Prix-Siege

Die Formel 1 braucht den Namen Schumacher. Und sie braucht diese besonderen Geschichten. Wie zum Beispiel, dass nach zwei Jahren Pause der mittlerweile 39-jährige Fernando Alonso beim früheren Renault-Team Alpine sein Comeback gibt - und seine Saison wegen eines Rad-Unfalls mit zwei Titanplatten im Oberkiefer bestreiten muss.

Oder natürlich die schillernde WM-Geschichte, dass Hamilton mit seinem achten Titel alleiniger Rekordweltmeister vor Schumacher werden und als erster Fahrer überhaupt die Schallmauern von 100 Grand-Prix-Siegen (aktuell: 95) und 100 Pole Positionen (aktuell: 98) durchbrechen will.

«Ich habe mit dem Rennfahren begonnen, weil ich das Rennfahren liebe», meinte der 36-jährige Hamilton, der sich nur noch für diese Saison vertraglich bei Branchenprimus Mercedes gebunden hat, mit Blick auf seine weitere Zukunft, «das muss der Kern dessen sein, was ich tue.»

Toto Wolff ist von Vettel überzeugt

Die Liebe zum Rennfahren hat auch Vettel noch nicht losgelassen. Ehe 2022 ein komplett neues Reglement die Hierarchie in der Formel 1 durcheinanderwirbeln könnte, will er sich mit dem von einem Mercedes-Motor befeuerten früheren Racing-Point-Rennstall als ernsthafter Herausforderer beweisen.

«Ich bin davon überzeugt, dass wir wieder den Sebastian sehen können, den wir nicht nur aus seinen Red-Bull-Jahren, sondern auch der ersten Ferrari-Periode kennen, als er so stark und unser Hauptkonkurrent war», meinte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dessen Team bei den Tests noch nicht richtig in Schwung kam. Wenn es mit Vettel soweit käme, dann wäre das auch so eine besondere Geschichte.

(L'essentiel/DPA)