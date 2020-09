Er reißt sogar Schumis Rekorde an sich

Sie galten als Rekorde für die Ewigkeit, wie man so schön sagt. Doch Lewis Hamilton raste und triumphierte weiter, Jahr für Jahr, und so misst er sich längst mit dem Fahrer, der in Sachen Erfolge in eigenen Sphären kreiste: Michael Schumacher. Selbst die wichtigsten Bestmarken des Deutschen wackeln – oder sind bereits gefallen.

WM-Titel

Noch einer fehlt Hamilton, um mit dem siebenfachen Champion gleichzuziehen. Und die Chancen, dass er Schumacher bereits in diesem Jahr einholt, stehen bestens. Nach 9 von 17 Rennen führt der Brite mit 55 Punkten Vorsprung auf Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Max Verstappen (Red Bull) liegt als Drittplatzierter 80 Punkte zurück.

GP-Siege

6-mal hat Hamilton in dieser Saison die Zielflagge als Erster gesehen, damit kommt er auf 90 GP-Siege in der Königsklasse des Motorsports. Schumachers magische Marke steht bei 91. Gewinnt Hamilton am Sonntag auch den GP von Russland, könnte er Schumacher am 11. Oktober auf dem Nürburgring überholen. Was für den 35-Jährigen spricht: Bei den bisherigen sechs Rennen in Sotschi stand jedes Mal ein Mercedes-Fahrer oben auf dem Podest, viermal hieß der Sieger Hamilton.

Pole-Positions

In dieser Statistik ist Hamilton schon seit September 2017 die alleinige Nummer 1. Vor knapp zwei Wochen fuhr der Meister der schnellen Trainingsrunde in Mugello zum 95. Mal die Bestzeit im Qualifying. Schumacher, der Zweitplatzierte in diesem Ranking, sicherte sich in seiner Karriere 68-mal Startplatz 1.

(L'essentiel/Kai Müller)