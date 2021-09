Sebastian Vettel bleibt auch 2022 bei Aston Martin

Sebastian Vettel wird auch nächste Saison für Aston Martin fahren. Der 34-jährige Deutsche ist vom britischen Formel-1 Team überzeugt. Der britische Rennstall bestätigte am Donnerstag die Weiterbeschäftigung des viermaligen Weltmeisters sowie seines kanadischen Teamkollegen Lance Stroll für 2022. «Ich glaube an die Stärke unseres neuen, wachsenden Teams», wurde der 34 Jahre alte Hesse in einer Mitteilung zitiert. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Vettel könnte wegen der sportlichen Probleme bei Aston Martin und seines Engagements für den Schutz von Klima und Umwelt der Formel 1 den Rücken kehren.

Große Hoffnungen setzen Vettel und Aston Martin in die umfassende Regelreform mit stark veränderten Autos, die im kommenden Jahr für mehr Chancengleichheit in der Königsklasse des Motorsports sorgen soll. «Die Änderungen sind so groß, dass sie für jedes Team einen Neuanfang bedeuten. Das ist eine große Chance für uns», sagte Vettel.

Fahrlehrer für Besitzer-Sohn Lance Stroll

Neben Vettel wird im Cockpit der junge Kanadier Lance Stroll sein. Lawrence Stroll, Team-Besitzer und Vater von Lance Stroll, freut sich auf die Zusammenarbeit: «Wir sind froh, mit so einer exzellenten Mischung von jugendlichem Talent und Erfahrung weiterzumachen». Vettel soll demnach mit seiner Routine die Entwicklung des brandneuen Autos beschleunigen und zugleich weiter den Fahrlehrer für Teamgefährte Stroll geben.

Mit seinen vier WM-Titeln und 53 Grand-Prix-Siegen ist der Hesse immer noch der zweiterfolgreichste Pilot im aktuellen Fahrerfeld. Sein bislang letzter WM-Triumph liegt indes acht Jahre zurück, als er mit Red Bull eine Ära prägte.

(L'essentiel/dpa/ape)