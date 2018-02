Geht Flavio Briatore für 18 Monate ins Gefängnis?

Laut italienischen Medienberichten stand der 67-Jährige wegen seiner sündteuren Millionjacht «Force Blue», die im Jahr 2010 beschlagnahmt worden ist, in einem Berufungsprozess vor Gericht.

Das 63 Meter lange Traumschiff, das dem Milliardär Ärger einbrachte, ist auf den Cayman-Inseln registriert. Laut Briatore gehört es allerdings nicht ihm, sondern er habe es von einem Unternehmen auf den Jungferninseln gemietet.

Millionen an Steuern nicht bezahlt

Steuerfahnder sind sich allerdings sicher, dass dieses Unternehmen Briatore selber gehört, er deshalb auch der Besitzer der Jacht ist. Er wurde jetzt von einem Gericht in Genua schuldig gesprochen, 3,6 Millionen Euro an Mehrwertsteuer sowie 800.000 Euro an Treibstoffsteuer für vier Jahre nicht an das Finanzamt gezahlt zu haben.

Da einige der ihm vorgeworfenen Tatbestände schon verjährt sind, wurde er nun zu 18 statt der ursprünglich ausgesprochenen 23 Monaten Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft forderte eigentlich eine vierjährige Haftstrafe.

Die Anwälte Briatores werden erneut Berufung gegen das Urteil einlegen.

(L'essentiel/baf)