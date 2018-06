Ericssons Sauber brennt in Le Castellet

Ein erstes Training in der Formel 1? Langsames Herantasten, sich allmählich den Grenzen nähern, schauen, wo wie viel riskiert werden kann. So war das auch für heute Mittag in Le Castellet gedacht, erst recht hier, unweit des Mittelmeers. Denn den Circuit Paul Ricard, auf dem die Königsklasse an diesem Wochenende ihre Runden dreht, kennt keiner der aktuellen Piloten – zumindest nicht in der Form, wie er nun befahren wird.

28 Jahre ist es her, seit die Königsklasse letztmals in der Provence Côte-d'Azur gastierte, der Sieger hieß damals Alain Prost, Dritter wurde Ayrton Senna. Nun also kommt es zum Wiedersehen, 10 Jahren nach dem letzten Grand Prix von Frankreich in Magny-Cours.

Große Hektik wegen Sauber

Langsames Herantasten also? Sich allmählich den Grenzen nähern? Von wegen! Marcus Ericsson, der Fahrer des Sauber-Teams, der von seinem neuen Teamkollegen Charles Leclerc in den letzten Rennen regelmäßig überflügelt wurde, sorgte schon bei der ersten Ausfahrt auf dem neuen Asphalt für große Hektik. Kurz vor dem Ende des ersten freien Trainings drehte sich der 27-Jährige in einer scharfen Rechtskurve nach der Hochgeschwindigkeitsgeraden, krachte in die Reifenstapel – und: blieb erst einmal sitzen, obwohl große Flammen aus dem Heck des Sauber C37 loderten. Erst, als er von seinem Team aufgefordert wurde, den Wagen schnellst möglich zu verlassen, tat das der Schwede.

Die Streckenposten mit den Feuerlöschern waren schnell zur Stelle, die rechte Hinterseite des Boliden ist dennoch praktisch komplett abgebrannt. «Ich habe das Feuer nicht gesehen, weil die Rückspiegel abgefallen waren», erklärte Ericsson, der beim Unfall unverletzt blieb, seinen Mechanikern aber eine Menge Arbeit bescherte. Um 16 Uhr fällt der Startschuss zum zweiten Training auf dem Circuit Paul Ricard.

Le Castellet. Grand Prix von Frankreich. Freies Training. Erster Teil: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:32,231. 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,140 zurück. 3. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,296. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,772. 5. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,941. 6. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,087. 7. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,100. 8. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 1,454. 9. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 1,488. 10. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,877. Ferner: 13. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,282. 14. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,361. - 20 Fahrer im Training.

