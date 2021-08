Mbappé-​​Wechsel wird zum Krimi

Lionel Messi zu PSG, Romelu Lukaku zu Chelsea, Jack Grealish zu Manchester City. Die Topclubs haben in diesem Sommer mit ihren Transfers für viel Furore gesorgt. Nun neigt sich das Transferfenster langsam dem Ende entgegen. In den meisten großen Ligen schließt das Fenster am 31. August spätestens um Mitternacht. In Frankreich haben die Clubs bis zum 1. September um 1 Uhr Zeit für weitere Wechsel.

Doch was kann nach den zahlreichen Wechseln sowie in finanziell schwierigen Coronazeiten überhaupt noch kommen? Die Antwort: Vieles! PSG könnte mit Kylian Mbappé noch einen Superstar aus seinem Team verlieren – ein Jahr vor Ablauf des Vertrages. Real Madrid gab ein Angebot über rund 170 Millionen Euro für den 22-jährigen Franzosen ab. Die Pariser haben das Angebot abgelehnt.

PSG-Sportdirektor schießt gegen Real Madrid

Sportdirektor Leonardo dazu: «Wir haben nie die Tür für einen Abgang von Kylian Mbappé geöffnet. Real Madrid hat sich respektlos, inkorrekt, illegal und inakzeptabel verhalten. Wir akzeptieren keine 160 Millionen Euro.» Der brasilianische PSG-Sportdirektor sagt aber auch: «Kylian Mbappé will zu Real Madrid und wir werden ihm keine Steine in den Weg legen. Wir haben das erste Angebot abgelehnt – wenn er gehen will, dann nur zu unseren finalen Konditionen.» Man habe jedoch aktuell keine Pläne, nochmals mit Real Madrid zu sprechen.

Ein Problem für PSG aus wirtschaftlicher Sicht: Sollten sie Mbappé nicht in diesem Sommer verkaufen, besteht die Chance, dass sie einen der wohl größten Stars der Zukunft im kommenden Sommer ohne Ablöse verlieren, da sich Mbappé mit einem Wechsel zu Real einen Kindheitstraum erfüllen würde. Die spanische Zeitung «AS» zitiert allerdings einen ranghohen Real-Funktionär wie folgt: «Für (PSG) spielt Geld keine Rolle, und das ist natürlich ein Handicap». Im Klartext: Der Verlust von Mbappé ohne Ablöse kümmert die Scheichs aus Katar, die in Paris das Sagen haben, wenig. Vielmehr will man alle Möglichkeiten nutzen, um das Ziel des Champions-League-Sieges zu verwirklichen. Für dieses große Ziel wird PSG wohl auch noch einmal in seinen Kader investieren.

Weg frei für CR7?

Der 22-jährige Mbappé ist aber nicht der einzige Superstar mit einem Vertrag, der im Sommer 2022 ausläuft. Was macht eigentlich Cristiano Ronaldo? Der mehrfache Weltfußballer soll derzeit verschiedene Optionen prüfen. Immer wieder gibt es Gerüchte über einen Wechsel zu PSG, sollte Mbappé tatsächlich in die spanische Hauptstadt wechseln. Messi, Neymar und Ronaldo in einem Team? Es wäre wohl auch aus Marketing-Sicht die spektakulärste Offensive aller Zeiten. Bei Ronaldo ist indes aber ein englisches Team in der Pole-Position, wie diverse Medien berichten. Sein Berater Jorge Mendes habe ihn aktiv beim amtierenden englischen Meister angeboten. Doch Manchester City will die von Juventus Turin verlangte Ablösesumme von rund 27 Millionen Euro für den 36-Jährigen nicht bezahlen – noch nicht. Denn es scheint klar: Die Citizens brauchen für Star-Trainer Pep Guardiola noch einen Stürmer.

Der englische Tottenham-Star Harry Kane, für den City bereit war, rund 200 Millionen Euro zu bezahlen, bleibt in London. Dies hat Kane am Mittwoch selber mitgeteilt: «Ich werde bei Tottenham bleiben und mich zu 100 Prozent auf die Aufgabe fokussieren.» Ist nun also der Weg frei für Ronaldo?

Wie Transfer-Experte Nicolò Schira schreibt, haben die Citizens Ronaldo einen Vertrag bis 2023 angeboten. Die genauen Konditionen sind nicht bekannt.

Im Vergleich zu den Preisen dieser erfahrenen Topstars scheint Supertalent Eduardo Camavinga fast schon ein Schnäppchen zu sein. Der Vertrag des 18-Jährigen läuft ebenfalls 2022 aus – Rennes will es sich aber nicht leisten, ihn ohne Ablöse abzugeben. Angebote um die 30 Millionen Euro würde man in Betracht ziehen. Das ist rund die Hälfte des aktuellen Marktwerts des jungen Mittelfeldspielers. Sowohl Manchester United wie auch Paris Saint-Germain sollen großes Interesse zeigen.

(L'essentiel/Sven Forster)