«Juve hat mich wegen Ronaldo weggejagt»

Im Sommer 2016 hatte Juventus 90 Millionen Euro für Gonzalo Higuaín ausgegeben. Zwei Jahre später lockten die Turiner den alles überstrahlenden Cristiano Ronaldo nach Italien – und Higuaín war nicht mehr interessant.

In der Gazzetta dello Sport schildert der 30-jährige Argentinier nun, wie er sein abruptes Ende beim Rekordmeister erlebte. «Als ich im Pokalfinale nur auf der Bank saß, wusste ich, dass irgendetwas in der Beziehung zum Club kaputtgegangen war», sagt er. Der Goalgetter durfte gegen Milan erst ab der 83. Minute aufs Feld, da stand es bereits 4:0. Das war am 9. Mai.

55 Tore in 105 Spielen

Zwei Monate später verkündete der Verein die Ankunft Ronaldos, womit sich für Higuaín das Kapitel Juventus schloss. «Die Verantwortlichen sagten mir, ich müsse gehen. Sie haben mich weggejagt.» Nach zwei Saisons mit 55 Toren in 105 Wettbewerbsspielen für die Bianconeri, mit zwei Double-Gewinnen und einem verlorenen Champions-League-Finale 2017 gegen Real Madrid.

Groll verspürt Higuaín deshalb aber nicht, er sagt: «Ich fühle mich immer noch mit dem Club verbunden, weil ich sehr gut behandelt wurde, besonders von den Teamkollegen und den Fans.»

Erstes Derby gegen Inter

Milan übernahm den Angreifer für eine Leihgebühr von 18 Millionen Euro. Im kommenden Sommer dürften die Lombarden Higuaín für weitere 36 Millionen fix verpflichten, schließlich tut er auch in der neuen Umgebung das, was er am besten kann: Er schießt Tore. In der Serie A hat er in fünf Partien viermal getroffen, dazu zweimal in zwei Europa-League-Einsätzen.

Am Sonntagabend (20.30 Uhr) könnte Higuaín die Herzen der Milan-Anhänger weiter erwärmen, wenn es im Derby della Madonnina gegen Inter geht. Der Neue freut sich auf ein «leidenschaftliches» Kräftemessen mit dem Stadtrivalen im San Siro. «Weil es für mich das erste Derby in Mailand ist, wird es sicher etwas ganz Besonderes», sagt Higuaín. Es wäre für ihn kein schlechter Zeitpunkt, seinen Lauf fortzusetzen.

(L'essentiel/kai)