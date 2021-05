Feldspieler muss ins Tor und wird «Man of the Match»

Ein Feldspieler im Tor bei einem Spiel in der Champions League? Eigentlich unvorstellbar, doch am Mittwochabend war dies wegen Corona der Fall. Wegen zahlreicher Infizierter im Kader hat ein Spieler das Tor des argentinischen Fußball-Erstligisten River Plate gehütet und das durchaus erfolgreich.

Beim 2:1 im Gruppenspiel in der Copa Libertadores gegen den kolumbianischen Verein Independiente Santa Fe am Mittwoch verteidigte Enzo Pérez mit einer Reihe von Paraden das Tor der Millonarios im Estadio Monumental von Buenos Aires. Dabei hatte sich der Mittelfeldspieler erst am Sonntag eine Zerrung in der rechten Kniesehne zugezogen und sich noch nicht recht von seiner Verletzung erholt.

2014 im WM-Finale nun im Tor

Nach dem Abpfiff lief Pérez mit einem breiten Lächeln über den Platz und ließ sich von seinen Mannschaftskameraden feiern. Er wurde als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Enzo Perez dürfte Fußballfans durchaus bekannt sein. Der 35-Jährige spielte lange in Europa bei Benfica und Valencia. Die Spanier bezahlten vor sechs Jahren 25 Millionen Euro für den mehrfachen Nationalspieler Argentiniens. Bei der WM 2014 absolvierte Perez drei Spiele für die Argentinier. Bei der 0:1-Pleite im Finale gegen Deutschland stand er 86 Minuten auf dem Feld.

Die Partie dürfte in die Annalen des Hauptstadtclubs eingehen: Es war das erste Mal seit über 100 Jahren, dass River Plate mit einem Feldspieler im Tor in eine Partie gehen musste. Zuletzt war das beim Debüt des Vereins in der ersten argentinischen Fußballliga im Jahr 1909 gegen Argentino de Quilmes geschehen. Weshalb der Torwart der Aufsteiger damals nicht zum Einsatz kam, ist unklar.

Diesmal machte die Corona-Pandemie den ungewöhnlichen Einsatz von Pérez zwischen den Pfosten nötig. In den vergangenen Tagen hatten sich rund zwei Dutzend Spieler von River Plate mit dem Virus infiziert. Zwar erlaubt der Fußballverband Conmebol für die südamerikanische Variante der Champions League einen Kader von bis zu 50 Spielern, allerdings hatte Trainer Marcelo Gallardo nur 32 Spieler nominiert. Eine nachträgliche Nominierung von Ersatzspielern aus der Jugendmannschaft lehnte der Verband ab.

(L'essentiel/dpa/fss)