Malget muss nach positivem Test vorzeitig abreisen

Kevin Malget verpasst das WM-Qualifikationsspiel der «Rout Léiwen» am Samstag. Der luxemburgische Verteidiger ist bereits am Freitag in Dublin positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der luxemburgische Fußballverband (FLF) am Samstag mitteilt. Aufgrund einer geringen Viruslast in seinem ersten Testergebnis ist am Samstag ein erneuter Test durchgeführt worden, der ebenfalls positiv ausgefallen ist.

Nach Rücksprache zwischen den Gesundheitsbehörden und der Uefa ist der Spieler von Swift Hesperingen mit einem Flugzeug der Air Rescue am Samstagabend nach Luxemburg geflogen worden. «Der Spieler wurde in seinem Zimmer isoliert, nachdem er positiv getestet wurde.», erklärt FLF-Präsident Paul Philipp.

(ng/L'essentiel)