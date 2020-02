FCS will den nächsten Zweitligsten ausschalten

Für den 1. FC Saarbrücken läuft in dieser Spielzeit vieles zusammen. In der Regionalliga Südwest (4. Liga) stehen die Saarbrücker an der Tabellenspitze und haben nach 20 Spieltagen 49 Punkte auf dem Konto. Im DFB-Pokal warfen sie mit dem 1. FC Köln bereits einen Erst- und mit Jahn Regensburg einen Zweitligisten aus dem Rennen. Jetzt kommt mit dem Karlsruher Sportclub am Mittwoch (20.45 Uhr) der nächste Verein aus der zweiten Liga ins Saarland.

Trotz dieser Erfolgsbilanz musste Trainer Dirk Lottner kurz vor der Winterpause gehen. In der letzten Begegnung vor Weihnachten schlugen die Saarbrücker Koblenz mit 7:0 im Ausweichstadion in Völklingen. Der neue Mann an der Seitenlinie heißt Lukas Kwasniok. Auf ihm und seiner Mannschaft lastet bis zur Sommerpause ein hoher Druck. Denn die eigentliche Heimat des FCS, das Ludwigsparkstadion, wird derzeit umgebaut. Der Aufstieg des Saarclubs in die 3. Liga ist bei dem 46,5 Millionen Euro teuren Bauprojekt beinahe schon Pflicht.

Karlsruhe in der Krise

Dennoch dürfte das Weiterkommen im Pokal im Südwest-Derby gegen den KSC im Interesse der Verantwortlichen des FCS sein, könnte der Club für das mögliche Viertelfinale doch ein Schwergewicht aus dem deutschen Fußball-Oberhaus zugelost bekommen. Ein Wermutstropfen für Kwasniok: Mit Sebastian Jacob fehlt den Saarländern der beste Torschütze der Hinrunde.

Aber auch die Karlsruher kommen nicht gerade in Topform ins Saarland. Nach einer 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende rutschten die Badener auf einen Abstiegsplatz. Mit nur 20 Punkten aus 20 Spielen rangiert man auf dem 17. Platz in der Tabelle der zweiten Liga. Am Montag reagierten die Verantwortlichen auf die sportliche Talfahrt und entließen Trainer Alois Schwartz. Für beide Teams dürfte es also am Mittwochabend auch darum gehen, eine Reaktion auf die personellen Veränderungen zu zeigen.

(lh/L'essentiel)