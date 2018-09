F91 macht gegen Mailand keine Experimente

F91 Düdelingen schaut nur auf sich selbst und vertraut auf seine eigenen Stärken. Das gilt auch für das denkwürdige Spiel am Donnerstagabend, wenn der AC Mailand in Luxemburg zu Gast ist. Der Anpfiff zum ersten Duell in der Gruppenphase der Europa League ertönt um 21 Uhr im Stade Josy Barthel.

Bildstrecken «Das San Siro wird das absolute Highlight» Verkehrsinformation



Die Rue des Foyers, die Rue Nicolas Petit, die Rue du Stade und der Boulevard Napoléon 1er sind ab 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Stadt Luxemburg mit. Auch die Route d'Arlon kann bei Bedarf zwischen 17 Uhr und Mitternacht gesperrt werden. Die Polizei ist ab 18.30 Uhr mit einem Großaufgebot im Einsatz, wenn die rund 8000 Zuschäuner ins Stadion drängen. In den Stunden zuvor sichern die Beamten die Innenstadt und begleitet die Tifosi aus Mailand gegebenenfalls ins Stadion.

Obwohl seit der Qualifikation medial viel auf die Düdelinger Spieler eingeprasselt war – auch die internationale Presse zeigte großes Interesse – bleiben die Düdelinger auf dem Boden. «Das geht schon in Ordnung, darum konnten wir uns kümmern», sagte F91-Kapitän Tom Schnell. Wie vor jedem Spiel auf europäischer Ebene versammelte sich das Team von Trainer Dino Toppmöller am Mittwochmorgen zu einer Videoanalyse mit anschließendem Training und einer Taktikbesprechung. Dabei stand eine Position im Vordergrund: die des Torhüters.

Joé Frising erhält den Vorzug vor der Neuverpflichtung Landry Bonnefoi. Nicht nur Toppmöller schätzt die Art, wie er sich bisher in den Europapokalspielen verkauft hat, sondern auch seine Mannschaftskollegen. Generell haben die Düdelinger wenig Anlass für personelle Experimente. Marc-André Kruska bleibt im Zentrum gesetzt und lange Bälle aus der eigenen Abwehr will der Coach auch in diesem Spiel nicht sehen. Düdelingen kann in diesem Spiel Risiken eingehen – wirklich etwas zu verlieren gibt es für Düdelingen nicht.

(Saïd Kerrou/L'essentiel)