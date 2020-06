Klopp hat Liebe und Kritik für die eigenen Fans

Auf einem Foto hält Jürgen Klopp die Meistertitel-Sonderausgabe der Lokalzeitung in der Hand und liest, im anderen hält er sie lachend in die Kamera. Was zuerst nach bester Werbung für den Liverpool Echo aussieht, hat einen ernsten Hintergrund. Vier Tage nach dem Gewinn der Meisterschaft schrieb Klopp einen offenen Brief an die Fans.

«Liebe Leser», beginnt er. «Ich halte viele Pressekonferenzen und werde überdurchschnittlich häufig in den Medien erwähnt, aber ich fühlte mich noch nie dazu gezwungen, einen Brief an eine Zeitung zu schreiben. Der Grund dafür ist, dass ich mich direkt an die Leute in Liverpool wenden möchte.»

An important message from Jurgen Klopp to the city of Liverpool https://t.co/PIReQeahol — Liverpool Echo (@LivEchonews) June 29, 2020

Zuerst lobt er die Stadt und die Anhänger in den höchsten Tönen: «Wir haben die besten Fans, die ein Club sich wünschen kann. Sie inspirieren uns und sind so wichtig, dass ohne sie diese Erfolge niemals möglich gewesen wären.» Klopp schreibt weiter: «Ich liebe eure Leidenschaft, eure Lieder, dass ihr Niederlagen niemals akzeptiert, eure Hingabe, euer Spielverständnis und euer Glaube in das, was wir tun.»

Einsatz der Feuerwehr, Abfallberge und gesundheitliche Risiken

Nur eines stört Klopp. «Was ich nicht liebte – und ich kann nicht darüber hinwegsehen – waren die Feiern am Freitagabend.» Nachdem Liverpool am Donnerstagabend den Meistertitel gewann, herrschte im Stadtzentrum auch 24 Stunden später noch Ausnahmezustand. Die Leute feierten zahlreich und ohne Distanz.

Jegliche Aufforderungen des Clubs, der Polizei und von Lokalpolitikern, zu Hause zu bleiben, wurden ignoriert und Abstandsregeln nicht eingehalten – obwohl Liverpool und der Nordwesten Englands hart vom Coronavirus getroffen wurden. Die Feier führte zu einem Brand beim ikonischen Liver Building, Unmengen von Abfall und noch nicht absehbaren Folgen bezüglich der Anzahl Ansteckungen mit dem Coronavirus. In Merseyside sind bisher 1220 Menschen am Coronavirus gestorben.

Es sind starke Worte, die der Trainer an die Fans seines Vereins richtet. Klopp schreibt: «Eure Leidenschaft ist meine Leidenschaft, aber das Wichtigste im Moment ist, dass wir uns nicht in der Öffentlichkeit und nicht in großer Zahl versammeln.»

Er appelliert an das Gewissen der Anhänger: «Wir sind es den Schwächsten in unserer Gesellschaft schuldig. Dem Gesundheitspersonal, das so viel gegeben hat und dem wir applaudiert haben, und der Polizei und den örtlichen Behörden, die uns als Verein helfen.» Die Fans sollen feiern – solange sie das zu Hause tun und es nicht riskieren, das «schreckliche Virus» weiterzuverbreiten.

Der Trainer beendet seinen Brief: «Wenn die richtige Zeit dazu gekommen ist, werden wir feiern. Liverpool wird rot gefärbt sein. Aber bleibt im Moment bitte zu Hause. Ihr habt uns zum Meister gemacht und dafür danke ich euch. Das ist unser Moment. Jeder von euch ist ein Champion auf seine eigene Weise und wir können es kaum erwarten, mit euch zu feiern was ihr erreicht habt. You’ll Never Walk Alone. Jürgen»

