Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique geht

Luis Enrique soll noch am Mittwoch als Coach der spanischen Nationalmannschaft zurücktreten. So berichtet es die spanische Zeitung «Marca». Der Verband werde am Mittwoch bei seiner Pressekonferenz darüber informieren. Enrique habe beim Verband um seine Vetragsauflösung gebeten. Der Grund sollen persönliche Probleme des 49-jährigen ehemaligen Barcelona-Profis sein. Die Nachfolge werde Enriques bisheriger Co-Trainer Robert Moreno übernehmen.

(L'essentiel)