Brisantes Borussen-​​Duell in Mönchengladbach

Vizemeister Borussia Dortmund steht am Freitagabend (20.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach gehörig unter Druck. Nach dem 1:2 am Dienstagabend bei Bayer Leverkusen droht der BVB bei einer weiteren Niederlage aus den Champions-League-Rängen zu fallen.

Das Spiel zwischen dem Tabellensiebten Gladbach und dem Bundesligavierten aus Dortmund ist nicht nur sportlich brisant. Der BVB ist stark an Gladbachs Trainer Marco Rose interessiert. Rose könnte aufgrund einer Ausstiegsklausel trotz Vertrags bis 2022 im Sommer wechseln, will sich zu seiner Zukunft aber noch nicht äußern.

In der Diskussion ist auch Gladbachs Stürmer Breel Embolo, der am Freitag im Kader stehen soll. Der Schweizer Fußball-Nationalspieler steht im Verdacht, am vergangenen Wochenende an einer illegalen Party in Essen teilgenommen zu haben. Embolo bestreitet dies.

