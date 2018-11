Düdelingen genießt jeden Moment im Hexenkessel

Als die Spieler von F91 Düdelingen das altehrwürdige Giuseppe-Meazza-Stadion, früher Stadio San Siro, betraten, wurde der kommende Gegner des AC Mailand für wenige Momente zu einer Gruppe von Fans. Auch wenn die Ränge noch leer waren und es im Rund der norditalienischen Stadt noch vollkommen still war, zückten die Düdelinger ihre Smartphones, um ein Video aufzunehmen oder Bilder für die sozialen Netzwerke und das Familienalbum zu schießen.

Der Spielplan hat für F91 ein kontrastreiches Auswärtsprogramm innerhalb von wenigen Tagen vorgesehen. Nicht nur geht es vom Luxemburger Liga-Alltag in die Europa League sondern auch vom Stadion in Rosport, wo der Meister zuletzt 2:2 spielte – in den Mailänder Fußballtempel, in dem 80.000 Zuschauer Platz finden. Die Kluft ist so gewaltig, dass sogar der Düdelinger Trainer, Dino Toppmöller, fürchtet, dass seine Spieler am Donnerstagabend (Anstoß ist um 18.55 Uhr) von dieser Kulisse überwältigt werden könnten. Gleiches musste er zuletzt bei der 1:5-Klatsche in Athen gegen Olmpiakos Piräus mitansehen.

Traum geht in Erfüllung

Auch wenn Düdelingen den letzten Platz in seiner Gruppe nicht mehr verlassen kann, werde man versuchen «die bestmögliche Leistung abzurufen und vielleicht etwas mitzunehmen». Was den Ticketvorverkauf angeht, wird der AC Mailand wohl nicht den großen Reibach machen: der Verein erwartet nur 15.000 Zuschauer. Qualifiziert für die Zwischenrunde haben sich die Mailänder allerdings noch nicht. «Wir müssen unbedingt gewinnen. Für uns steht sehr viel auf dem Spiel», erklärt der Trainer der Rossoneri, Gennaro Gattuso.

Genau das Getenteil ist für die Luxemburger der Fall. Sie haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Viele der Düdelinger Spieler werden sich mit dieser Partie einen lange gehegten Traum erfüllen. Wenn dann noch das Ergebnis passt: umso besser.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)