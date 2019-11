Dortmund kommt gegen Inter sensationell zurück

Inter Mailand ging in der ersten Hälfte früh in Führung, zur Halbzeit sah es nach einem klaren Sieg für die Mailänder aus. Die Tore für die Italiener erzielten Martinez (5. Minute) und Vecino (40. Minute). Dortmund konnte in der ersten Hälfte seinen Spielanteil einfach nicht in Tore verwandeln. Doch in den zweiten 45 Minuten zeigten die Dortmunder ihr wahres Gesicht und drehten das Spiel.

Besonders der überragende Achraf Hakimi hatte maßgeblichen Anteil an der Aufholjagd der Deutschen. Er erzielte in der 51. Minute den Anschlusstreffer und setzte damit ein Fanal. Julian Brandt erzielte dann in der 64. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe wieder Hakimi mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute den 3:2 Endstand besorgte.

Mit dem Erfolg gegen Mailand ist Dortmund jetzt mit einem Punkt Rückstand Tabellenzweiter der Gruppe F hinter dem FC Barcelona. Die Borussia hat damit beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Inter Mailand hingegen hat nun drei Punkte Rückstand auf den BVB und muss auf einen Ausrutscher der Dortmunder am 27. November in Barcelona hoffen. Gleichzeitig muss Mailand gegen Slavia Prag gewinnen. Ansonsten bliebe den Italienern nur die Europa League als Gruppen dritter.

(L'essentiel)