1. FC Saarbrücken steigt sicher in Dritte Liga auf

Der 1. FC Saarbrücken spielt in der kommenden Saison in der Dritten Liga. Bereits am Montag war auf dem Bundestag des DFB beschlossen worden, dass die Regionalverbände selbst über die Aufstiegsregelung entscheiden. Die Regionalliga Südwest GbR hat nun den 1. FCS zum Sieger der Regionalliga Südwest ernannt. Damit steht der Aufstieg fest.

Die Saison war nach dem 23. Spieltag aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen worden. Zu diesem Zeitpunkt standen die Saarbrücker mit sechs Punkten Vorsprung auf die SV Elversberg an der Spitze der Tabelle.

Bayer Leverkusen kommt nach Völklingen

«Wir hätten den Aufstieg gerne auf normalem Wege erreicht und waren auch auf dem besten Weg dorthin. Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht», wird FCS-Präsident Hartmut Ostermann auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Im DFB-Pokal spielen die Saarländer die Saison allerdings noch zu Ende. Im Halbfinale bekommt es das Team von Trainer Lukas Kwasniok mit dem Erstligisten Bayer Leverkusen zu tun. Auf dem Weg in die Runde der letzten Vier hatten die Saarländer mit Jahn Regensburg, dem 1. FC Köln, dem Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf zwei Zweitligisten und zwei Erstligisten ausgeschaltet. Das Spiel gegen Leverkusen steigt am 10. Juni in Völklingen. Wegen des Umbaus des heimischen Ludwigspark-Stadions, tragen die Blau-Schwarzen seit März 2016 ihre Heimspiele in der nur wenige Kiloemter entfernten Hüttenstadt aus.

