Leipzig-​​Profi Augustin mit dem FC Nantes einig

Trotz des andauernden Rechtsstreits hat Jean-Kevin Augustin von Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen neuen Club gefunden. Der Stürmer ist sich einem Bericht von Ouest-France (Dienstag) zufolge mit dem FC Nantes einig. Augustin, der sich seit Monaten privat in Paris fit hält, soll bei dem französischen Erstligisten einen Vertrag bis 2022 erhalten.

Um den 23-Jährigen hält derzeit ein Rechtsstreit zwischen Leipzig und Leeds United an. Augustin war an den damaligen Zweitligisten verliehen, verbunden mit einer Kaufpflicht über 21 Millionen Euro bei einem Aufstieg in die Premier League. Der Franzose spielte in Leeds sportlich jedoch keine Rolle und der Club argumentierte, die Kaufpflicht sei nicht bindend, da der Aufstieg wegen der Corona-Zwangspause erst nach dem 30. Juni perfekt gemacht worden war. RB hat eine andere Sichtweise und Anwälte eingeschaltet. Bei RB lief sein Kontrakt noch bis 2022.

(L'essentiel/DPA)