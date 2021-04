Auch Inter und Atletico werfen das Handtuch

| COMUNICATO



Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano https://t.co/F6wncPBoH7#FCIM — Inter (@Inter) April 21, 2021

Nach den sechs englischen Vereinen hat auch der spanische Fußball-Topclub Atlético Madrid seinen Rückzug aus dem umstrittenen Projekt zur Gründung einer europäischen Super League bekanntgegeben. Der Verwaltungsrat des Clubs sei am Mittwoch zusammengekommen und habe diese Entscheidung getroffen, teilte Atlético mit.

Für den Verein sei die «Eintracht zwischen allen Angehörigen der rotweißen Familie das Wichtigste», hieß es. Es gehe vor allem aber um die Wünsche der Fans. Die Spieler und der Trainerstab um Chefcoach Diego Simeone seien mit der Entscheidung zufrieden, wurde betont. Sie seien der Überzeugung, dass «die sportlichen Verdienste Vorrang vor allen anderen Kriterien haben müssen».

Mitinitiator sieht keine Chance mehr

Auch Inter Mailand hat sich von den Plänen der Super League abgewandt. Der italienische Club sei nicht mehr Teil des Projekts, teilte der aktuelle Tabellenführer der Serie A am Mittwoch mit. Man wolle den Fans stets das beste Fußballerlebnis bieten. Inter sei der Ansicht, dass der Fußball ein Interesse daran haben müsse, seine Wettbewerbe ständig zu verbessern, um Fans aller Altersgruppen auf der ganzen Welt im Rahmen zu begeistern, hieß es weiter.

Zuvor war bekannt geworden, dass auch der Präsident von Juventus Turin und Mitinitiator der Super League keine Chance mehr für das Projekt sehe. Ohne die englischen Vereine gehe es nicht, zitierten mehrere Medien Juve-Boss Andrea Agnelli am Mittwoch. In der Nacht zu Montag hatten zwölf Top-Clubs aus Spanien, Italien und England angekündigt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Super League gründen zu wollen. In der Nacht zu Mittwoch wandten sich schließlich die Vereine aus England ab. Das Projekt hatte in vielen Verbänden für großen Wirbel gesorgt.

