«Ich war besser als Neymar, Messi und Ronaldo»

Diese Frage sorgt unter Fußballfans rund um den Globus für hitzige Debatten: Wer war in den vergangenen Jahren der beste Spieler auf dem heiligen Rasen? Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Auch Neymar wird von einigen Fans genannt. Ganz anders lautet die Antwort, wenn man Edilson fragt. Der sagt ganz bescheiden: «Edilson ist der Beste!»

Noch nie von ihm gehört? Kein Problem, wir stellen ihn vor. Der heute 48-jährige Brasilianer war in seiner Karriere zwischen 1992 und 2010 unter anderem für Corinthians, Palmeiras und Benfica Lissabon unter Vertrag und absolvierte 26 Spiele im Dress der brasilianischen Nationalmannschaft. 2002 wurde er an der Endrunde in Japan und Südkorea Weltmeister mit der Seleçao.

Und genau dieser Titel ist Edilsons Meinung nach der springende Punkt: Einen WM-Titel haben weder Messi, Ronaldo noch Neymar bisher gewonnen. Doch nicht nur dies mache ihn besser als das berühmte Trio. Im Gegensatz zu Messi habe er Persönlichkeit, sagte Edilson in einem Interview mit TV Bandeirantes. Ronaldo habe nur Kraft, aber er sei geschickter als der Juve-Star. Und was ist mit Neymar? «In meiner besten Form habe ich besser gespielt als Neymar.» So einfach.

Millionentransfers? Keineswegs

Ist Edilson nun der beste Spieler der letzten Jahre? Wohl eher nicht. Schenkt man der Plattform Transfermarkt.ch Glauben, so wurde nie nur ein Rappen Ablöse für den Brasilianer bezahlt – er wechselte stets ablösefrei.

Aber ist Edilson der selbstbewussteste Spieler der letzten Jahre? Das könnte sehr gut möglich sein.

(L'essentiel/Tim Zimmermann)