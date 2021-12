Ohne Fußball ist diese 95-​​Jährige gefährdet

Catherine Owen ist 95 Jahre alt und leidet an Demenz. Die Witwe unterstützt seit 60 Jahren die Wolverhampton Wanderers im Stadion. Trotz des Todes ihres Ehemannes Anfang 2021, der ein großer Supporter der Wolves war, blieb Catherine ihrem Verein treu und darf nach der Pandemie nun endlich wieder ins Molineux Stadium. Bei den Spielen des aktuell Achten der Premier League rückt die Krankheit der 95-Jährigen in den Hintergrund.

Der Lockdown in England und die Schließungen der Stadien verschlechterte Owens Gesundheit. So wollte ihre persönliche Betreuerin Dianne Carnell, die 95-Jährige so bald als möglich wieder ins Stadion bringen: «Sobald wir uns auf die Sitze setzten, verblasste diese Demenz und die echte Cath kam heraus. Ihrem Gesang zuzuhören, war unglaublich.»

Aktionsplan für die Alzheimer-Gesellschaft

Bereits bei einigen Premier-League-Clubs, darunter eben auch bei den Wolves, wird mit einem Aktionsplan dafür gesorgt, dass die Gesellschaft der an Alzheimer Erkrankten trotzdem die Fußballspiele ihres Lieblingsvereines besuchen können. Die Behindertenbeauftragte der Wölfe, Laura Wright, hat sogar ein Spieltagspaket entwickelt, welches demenzkranken Menschen den Besuch im Stadion erleichtert. Es sind auf ihren Plätzen beispielsweise Aufkleber vorhanden, damit sie ihren Platz leichter finden. Außerdem erzählt Owen weiter, dass sie die Stimmung im Stadion liebt: «Alle sind nett zu mir und ich habe es immer genossen, hier zu sein.»

Sogar die Familie der 95-Jährigen sieht die positiven Auswirkungen, welche ein Besuch im Stadion für Owen haben. So sagte Wright weiter: «Ihre Familie ist so glücklich. Sie wissen, dass ihre geistige Abnahme (durch die Demenz, Red.) schneller vonstatten ginge, wenn sie nicht zu den Spielen der Wölfe kommen könnte.»

Manchester City als nächster Gegner

Anscheinend hilft Owens Unterstützung auch den Wolves. Zumindest steht das Premier-League-Team auf dem respektablen achten Tabellenplatz. Nun trifft das Team am Samstagnachmittag auswärts auf den Tabellenersten Manchester City. Owen wird ihre Lieblinge dann sicherlich zumindest am Fernseher unterstützen.

(L'essentiel/Anamaria Peyer)